【新冠肺炎】檢測承辦商指若要擴大圍封強檢範圍　需增多兩至三個火眼實驗室

▲ 選址馬鞍山體育館的「火眼實驗室」將於明日（15日）啟用。（資料圖片)

位於馬鞍山體育館的「火眼實驗室」明日（15日）啟用，檢測承辦商華昇診斷中心董事長胡定旭表示，實驗室每日可處理10萬個單管測試樣本，而在採用3合1混樣檢測模式，每日的檢測樣本可增至約30萬個，指其集團已從在深圳調派逾200名人員，而香港部門亦調配100至200人協助營運實驗室；另正物色護士學生培訓作採樣工作。

他今早（14日）在電台節目中指，增設「火眼實驗室」後只可應付日常圍封強檢及現有每日檢測量，若當局要實施中小型分區圍封強檢，就需要增加2至3個「火眼實驗室」才可應付有關檢測量。他又說，若果要達致「動態清零」，每日的檢測量要達到300萬個樣本，認為本港現時仍未可達標，需要中央派1000人來港協助檢測。

他續指，現時最大問題是檢測地點不足，未能分流排隊等候的人流，建議當局增設多個臨時採樣站，又認為採樣站延長檢測時間是可行。

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記者：郭詩詩

