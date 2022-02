【奇異博士2】5月上映最新預告曝光　暗黑版Doctor Strange登場

▲ 《奇異博士2: 失控多元宇宙》

Marvel電影宇宙繼劇集《洛基》(Loki)、《溫黛與幻視》(WandaVision),以及電影《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)打開多元宇宙的序幕後,今年MCU首部作品《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in The Multiverse of Madness)進一步揭開多元宇宙奧秘。

《奇異博士2》由原班人馬再度集結,包括「奇異博士」班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen) 、「王」黃凱旋(Benedict Wong)等主演。

暗黑版奇異博士登場

今次電影更由初代《蜘蛛俠》三部曲導演森雷美(Sam Raimi)執導,從最新預告片可見,當年拍恐怖片起家的森雷美,在《奇異博士2》加入驚嚇片元素,並有暗黑版奇異博士首度現身。

今集劇情承接《蜘蛛俠:不戰無歸》,奇異博士開啟了多元宇宙的大門,推進至前所未見的境界,展開一段未知之旅。在神秘新舊盟友協力下,他將會穿越多元宇宙,於危機四伏、扭曲心智的異度空間之中,與全新強大對手正面交鋒。影片將於5月上映。