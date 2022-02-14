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【奇異博士2】5月上映最新預告曝光　暗黑版Doctor Strange登場

娛樂 12:30 2022/02/14

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

《奇異博士2: 失控多元宇宙》

Marvel電影宇宙繼劇集《洛基》（Loki）、《溫黛與幻視》（WandaVision），以及電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）打開多元宇宙的序幕後，今年MCU首部作品《奇異博士2: 失控多元宇宙》（Doctor Strange in The Multiverse of Madness）進一步揭開多元宇宙奧秘。

《奇異博士2》由原班人馬再度集結，包括「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen） 、「王」黃凱旋（Benedict Wong）等主演。

最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪

暗黑版奇異博士登場

今次電影更由初代《蜘蛛俠》三部曲導演森雷美（Sam Raimi）執導，從最新預告片可見，當年拍恐怖片起家的森雷美，在《奇異博士2》加入驚嚇片元素，並有暗黑版奇異博士首度現身。

今集劇情承接《蜘蛛俠：不戰無歸》，奇異博士開啟了多元宇宙的大門，推進至前所未見的境界，展開一段未知之旅。在神秘新舊盟友協力下，他將會穿越多元宇宙，於危機四伏、扭曲心智的異度空間之中，與全新強大對手正面交鋒。影片將於5月上映。

撰文 : TOPick柴犬出動

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