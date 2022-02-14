【新冠肺炎】運輸署指合資格換領車輛牌照　可於6月22日或前按現行收費為續期

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運輸署今日（14日）表示，為配合政府僱員特別上班安排，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處繼續暫停即時申請的櫃位服務，及避免市民趕在《財政預算案》發表日（2月23日）之前向各牌照事務處申請續牌，所有在下星期三預算案發表日或之前，合資格換領的車輛牌照、駕駛執照及駕駛教師執照，可於6月22日或之前，按現行收費為續期。



署方將實施下列安排

所有在《財政預算案》發表日或該日之前合資格換領的車輛牌照（6月22日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛），可在6月22日或該日期前的任何時間，按現行收費為牌照續期4個月或12個月

所有在《財政預算案》發表日或該日之前合資格換領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照（6月22日或之前期滿，而在進行換領時期滿不足3年的執照），可在6月22日或該日前的任何時間，按現行收費換領執照

署方又稱，預計在特別上班的安排下，已預約的櫃位服務輪候時間及處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請所需的時間亦會較長。為免不必要的延誤，市民應盡量在牌照到期日前3至4周投遞申請。

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責任編輯：余思嵐