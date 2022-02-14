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【食品供應】業界指不足50名跨境貨車司機可送貨來港　料菜價續高企

社會 12:19 2022/02/14

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本港蔬菜供應仍大受影響。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，甚至連帶影響蔬菜價格，因應有跨境貨車司機確診，港粵運輸司機從業員協會委員張旭輝今早（14日）表示，目前有約300至400名本港跨境司機在深圳隔離，餘不足50名司機可繼續工作，預料菜價高企的情況仍要持續一段長時間。

張旭輝今早於港台節目中表示，因應確診個案，數百名跨境貨車司機目前要在深圳隔離21日。他指出，現時本港跨境貨車司機要運菜來港，先要在接駁點將車轉交內地司機，由其到菜場取貨；而本港的跨境司機則要在接駁點等候，他認為安排或易造成本港司機之間的交叉感染，而交收貨車安排亦浪費時間，令管制站大排長龍。

張旭輝說，目前香港貨車司機已接種疫苗，亦有完成病毒檢測，建議可以讓本港司機直接以點對點形式，到內地菜場裝貨，期間不會下車。他認為，如沿用原有安排，或會出現更多感染個案，司機要繼續檢疫，會令菜價持續高企。

港府昨日（13日）表示，已與內地深圳市政府協調開設臨時接駁點，惟由於接駁貨車司機的調配關係，指出昨日的蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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