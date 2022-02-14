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【疫苗接種】3個短期社區疫苗接種中心今起可預約　屯門大會堂接種中心未來2周名額已滿

社會 12:22 2022/02/14

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屯門、粉嶺及沙田共增3個短期接種中心今起接受預約。（陳靜儀攝）

本港疫情接種需求增加，政府早前在屯門大會堂、粉嶺和興遊樂場及沙田大會堂增設3個短期社區疫苗接種中心，中心今早（14日）供市民預約服務，全部提供復必泰疫苗接種服務。

三個疫苗接種中心分別為沙田大會堂短期社區疫苗接種中心、屯門大會堂短期社區疫苗接種中心，以及和興遊樂場短期社區疫苗接種中心，其中屯門大會堂及粉嶺和興遊樂場的接種中心由周三（16日）起提供接種服務，而沙田大會堂的接種中心則由周五（18日）起運作，為期6周。

根據疫苗預約網頁情況，截至今午12時，三個中心中均在開打後6天的名額均已滿，其中位於屯門大會堂的接種中心，未來兩周的名額亦已額滿。

接種中心服務時間為每天早上9時至下午6時，60歲或以上人士可領取「即日籌」打針；合資格人士可在此接種第一劑、第二劑或第三劑復必泰疫苗。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩

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