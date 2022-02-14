【疫下旅業】有議員關注遊輪碼頭使用率低倡借出場地　邱騰華指或改用於抗疫工作

▲ 有議員關注遊輪碼頭使用率低倡借出場地，邱騰華指或改用於抗疫工作。（經濟日報資料圖片）

新冠疫情嚴重打擊本地旅遊業，今日（14日）在立法會經濟發展事務委員會，有議員關注到旅遊業復甦的困難，建議當局為 「特困行業」發放特別資助，及設立復蘇基金幫助業界。商務及經濟發展局長邱騰華指，政府在過往幾輪的防疫抗疫基金一共向業界資助約34.2億元，較其他行業有較多針對從業員的直接資助，今日出台的第6輪的防疫抗疫基金，將公布更多針對業界的援助。

邱騰華續稱，至今有約100間旅行社倒閉，大部分仍保留商業登記，相信疫情後能夠立即回復經營，預計疫情後的旅遊生態會有大轉變，本港旅遊業不再購物團、美食團取勝，政府及業界須發掘本港特色旅遊，吸引旅客到訪，例如本地深度遊、粵港澳大灣區「一程多站」旅遊產品及本地綠色生活遊。



另有議員關注疫情下遊輪碼頭的使用率問題，建議當局開放碼頭作其他用途。邱騰華回答指，短時間遊輪碼頭不可開放，因而需要符合現時的防疫限制，但認為有關部門有需要時，碼頭用地可暫時用作短期的防疫工作。

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記者：陳麗娜