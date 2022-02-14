【曬ya馬拉moi】張慧儀疫情掛念馬拉家鄉菜　陳彥行自爆首拍泳裝戲被導演照肺

▲ 張慧儀與陳彥行在節目中話當年。

由張慧儀、廖子妤主持的香港開電視節目《曬ya馬拉moi》，今集張慧儀邀請了好姊妹陳彥行（行姐）擔任嘉賓，期間張慧儀除了為行姐炮製馬來西亞菜之外，二人又大談當年的合作點滴及趣事，陳彥行更大爆當年與張慧儀拍攝電影《超級無敵追女仔》時，曾因一輯泳衣照被導演「照肺」。

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食雪糕減壓

張慧儀與陳彥行老友鬼鬼，二人不約而同認為吃東西是最好的減壓之道，陳彥行表示：「當我做嘢好辛苦時，用咩解決辛苦呢？我會即刻買軟雪糕食，一食軟雪糕，我嘅開心指數就會升番晒，成日生猛番。」

自揭「破處」經歷

提到食，張慧儀透露在疫情下，未能回馬來西亞，她十分掛念馬拉家鄉菜，如今她唯有看視頻觀賞家鄉菜，實行「睇咗當食咗」。

陳彥行就笑言自己曾在馬來西亞「破處」，她笑說：「不嬲我都唔食榴槤，點解我會用『破處』形容呢，因為有次去雲頂登台，做完騷之後喺慶功宴上，啲人話一定要試食雲頂嘅炸榴槤雪糕，於是第一次試食，嘩，食落外脆內軟，食過番尋味，就算返咗香港都好掛住炸榴槤雪糕嘅味道，不過喺香港搵唔到，唯有去甜品舖點啲榴槤味嘅甜品頂住先。」

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首拍泳裝生硬被導演照肺

此外，兩人又大談工作點滴，期間陳彥行透露當年跟張慧儀、麥家琪、舒淇、徐若瑄等合作拍攝電影《超級無敵追女仔》，眾人以泳裝上陣拍攝海報。

不過陳彥行自言當時自己首次在鏡頭前着泳裝，故在拍攝時表現尷尬兼生硬。

她回憶說：「如果講話要鏡頭前着泳裝，呢次拍海報係我處女之作，但現場見其他人個個都好純熟，唯獨我係好尷尬，唔知擺咩甫士、迷失方向，成個人好生硬，結果張海報出嚟之後，呢套戲導演都有搵我『照肺』，導演話『你睇吓佢哋幾個啲甫士幾自然，你勒得自己太緊喇』，咁冇辦法啦，唯有寄望下次，點知等來等去都等唔到下次，哈哈！」