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【黃Viu劇】韓國影后羅美蘭捱過低潮成搶手貨　李瑞鎮孖辮look撞樣Annabelle

娛樂 13:00 2022/02/14

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韓劇《內科朴院長》

「黃Viu煲劇平台」將播映由李瑞鎮和羅美蘭主演的韓劇《內科朴院長》，該劇講述中年新手醫生在現實與夢想之間掙扎的搞笑故事，劇中飾演朴院長妻子「史莫琳」的羅美蘭獲封「喜劇匠人」，去年更以46歲之齡揮低金喜愛、全度妍等韓流巨星，以電影《誠實選舉媽》獲封影后，演技備受肯定。

不過這位「最強綠葉」其演藝之路並非想像般順，羅美蘭從韓國藝術大學話劇系畢業後便投身各大劇場，但當時話劇表演屬於小眾行業，因此她的收入並不穩定；後來她在2002年下嫁從事音像事業的丈夫，婚後對方生意失敗欠下巨債。

史莫琳一角由羅美蘭飾演。

羅美蘭也陷入事業低潮，「結婚後完全是事業的停滯期，從這裡搬走時甚至沒有錢交電費；懷孕期間為了賺取生活費，我們便把不穿的衣服變賣，然後買點小菜吃。」

為了維持生計，羅美蘭在三十歲轉投影視圈，並在2005年憑電影《親切的金子》嶄露頭角，此後她多擔任電視配角，卻憑著亮眼表現成為搶手貨！

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據韓聯社調查顯示，在2007年至2017年9月期間上映、入場人數超過10萬人的電影中，羅美蘭演出作品多達31部，位居演員第一名，可見她備受業界重用並深受觀眾喜愛。

李瑞鎮犧牲色相扮禿頭醫生。

至於向來以型佬路線的「最佳筍盤」李瑞鎮，過去因為主演長篇劇《李祘》而人氣急升，就連拍攝綜藝時也被外國人稱為「朝鮮最帥的王」，可見皇帝形象深入人心。

不過他為了演出首部喜劇《內科朴院長》而犧牲色相，不但「禿頭」演出，早前更以空氣瀏海加孖辮造型化身女團成員，卻被笑指女裝扮相神撞樣Annabelle，形象爆笑！

對此李瑞鎮認為決定接拍便要去到盡，因此絕不介意放下偶包；雖然有不少觀眾敲碗期待第二季，李瑞鎮坦言要視乎劇組意願，但他非常樂意再度扮演「朴院長」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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