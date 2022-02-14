【兒童剪髮】鍾嘉欣幫4歲兒操刀剪髮初體驗　睇片自學雞手鴨腳︰唔係好差

▲ 鍾嘉欣追上近期的「剪髮潮」，睇片自學為快將4歲的兒子剪髮。

本港最近因應第五波疫情收緊防疫措施，髮型屋需暫時停業，不少媽媽都選擇在家為孩子剪髮。連已返回加拿大的鍾嘉欣都追上「剪髮潮」，睇片自學剪髮，並親自操刀為留有一頭長髮的4歲細仔Jared轉換新形象。

鍾嘉欣日前在其YouTube頻道發布新影片，主題是初體驗學習剪頭髮，嘉欣找了留有一頭長髮的兒子Jared作為試驗對象。未開始之前，嘉欣致電有剪髮經驗的母親求助：

媽咪，妳得唔得閒呀，我幫個仔剪頭髮，我唔識剪，諗住你得唔得閒教下我。

▲ Jared頭髮好長。（影片截圖）

可是她向母親求救失敗，惟有自行上YouTube睇片學剪髮。嘉欣特准兒子睇電視，更為他準備了零食，成功讓兒子乖乖坐定定，過程中只是說了一句：「Don’t cut me！」

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嘉欣在剪髮過程中看來信心不大，有點雞手鴨腳，還不斷傻笑。期間她透露Jared雖然一直都留長髮，但現在實在過長，才決定為他親自修剪。不過，剪到尾段Jared終於感到不耐煩想走，相當搞笑，最後嘉欣都順利為兒子完成修剪，將髮型留陰梳高了一點，Jared亦似乎很滿意。

最新影片︰

受母感染學剪髮 盼為兒留美好回憶

嘉欣評價自己的剪髮初體驗不錯，「唔係太差，不過我仍然唔認為我做得好」，並透露她想學剪髮其實是受了媽媽影響。

因為我媽媽都一直有幫我剪頭髮，直到我18歲之後，所以我都希望我嘅小朋友都有呢啲回憶。

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最後嘉欣都不太接受自己為Jared剪的髮型，於是翌日帶Jared去小朋友髮型屋補救，新髮型看來好潮！

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鍾嘉欣早前曾與兒子返香港探望親友，並出席電視台頒獎禮，現已返回加拿大生活照顧家庭，短期內都不會回香港。不過，嘉欣好積極經營自己的YouTube頻道，與粉絲保持交流，近日嘉欣的YouTube頻道已突破10萬訂閱獲頒獎項，成績相當不俗。

鍾嘉欣的「處女黨」好姊妹岑麗香早前亦有為兒子操刀剪髮，看來比較淡定，即睇【下一頁】

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責任編輯︰王明芳