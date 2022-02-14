【環境保育】IVE畢業生赴歐洲5國留學　盼修復及保育本港海洋環境

▲ 胡卓豪畢業於IVE環境保護及環境管理高級文憑。（VTC提供）

環境保育的議題近年愈來愈受重視，香港專業教育學院（IVE）環境保護及環境管理高級文憑畢業生胡卓豪在畢業後投身香港海域的研究工作，期望可為海洋保育出一分力。他憶述在學期間曾到南極考察，畢業後到歐洲多個國家深造，令他大開眼界。

胡卓豪的IVE環境保護及環境管理高級文憑的畢業生，2年級時曾獲頒獎學金，前往南極參與兩星期的野外考察之旅，他與團員合作進行水溫研究項目，定時量度和紀錄南極的海水溫度，又與來自世界各地的研究人員交流學習，認識當地的環境和生態。的考察，喚起阿豪對國際議題的關注，希望更深入探索及研究人與大自然的微妙關係。

到訪南極是極具啟發性和非常震撼的體驗，光是前往南極洲途上，望著海面洶湧的波濤，足以令我領悟到世界之大以及自己的渺小，實在畢生難忘。

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IVE畢業後，胡卓豪赴英修讀學士學位深造環境科學，畢業後回港擔任環境教育的工作，更數次帶領學生前往南北極考察，並透過體驗式學習，例如量度和紀錄人體在極地的機能分別和生理反應，讓學生了解極地的生態環境和特色。他其後獲頒歐盟轄下的獎學金資助前往比利時、意大利、法國及西班牙4地的大學，修讀海洋生物碩士學位。

留學期間的經歷，亦喚起胡卓豪對香港海洋生態的好奇心。他指出，香港水域面積雖不大，但擁有約6千種海洋生物，石珊瑚品種更多於加勒比海、紅樹品種亦多於整個東非。

▲ 胡卓豪畢業於IVE環境保護及環境管理高級文憑。（VTC提供）

他目前於香港大學的太古海洋科學研究所從事研究工作，主要負責收集香港和鄰近地區水域的生物資料，並更新國際海洋生物資料庫中關於香港海洋生物的紀錄，例如數量、分布、繁殖情況等。胡卓豪表示，香港海域為多樣海洋生物提供棲息地，近年更有不少新品種的紀錄，包括新的石珊瑚及軟體生物如海蛞蝓等。

不過，胡卓豪亦指出，近年有研究發現，香港南部水域的珊瑚多樣性比過往下跌，反映人類活動對環境造成的影響，希望透過自己的專業知識，協助修復受破壞的海洋環境，繼續為保育海洋和陸地的生態出力。

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責任編輯：黃悅晴