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【撇不清關係】與麥明詩現港大法律系教材　林作被指「法律知識半桶水」感不滿

娛樂 15:11 2022/02/14

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麥明詩與林作出現港大法律系教材。

畢業於英國劍橋大學法律系的「十優港姐」麥明詩，在2019年淡出幕前轉戰法律界，成為Law霸。雖然2016年已跟曾為執業大律師的前男友林作分手，但兩人仍不時被扯上關係。

近日，林作上載一篇港大法律系習作題目，當中用了他與麥明詩做主角，內容有關麥明詩將自己的工廈租給「親密朋友」林作，而他則經營一間英文補習學校，被政府發警告信指，租約條例說明工廈單位只可以被用作工業用途。

不過， 港大法律系習作題目內，卻形容林作為「half-baked legal training（法律知識半桶水）」。

最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪

【十優港姐】30歲麥明詩三點式派慶生　Louisa修身有法豪派福利：生日大贈送【多圖】

被指「法律知識半桶水」感不滿

對於被抽水，林作大方向媒體表示沒所謂，但習作題目指其法律知識半桶水，他卻似乎感到有點不滿。

林作留言寫道：「致港大法律系：假假地我都係港大法律系 LLM + PCLL 畢業生、牛津大學學士畢業、大律師公會沈澄紀念獎學金得主及張奧偉爵士大律師事務所tenant，畀吓面好啵！」

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牛津大學高材生

林作在英國牛津大學，取得數學榮譽理學士及文學碩士，其後再取得法律深造文憑，回港於香港大學取得法學碩士，2014年成為執業大律師。

在2017年宣布放棄大律師執業資格，殺入娛樂圈兼及與補習學校簽約做補習天王，近年更踩入保險界密密吸金，百足咁多爪！

晒線派軍糧

另外，麥明詩雖然退出幕前，仍不忘與粉絲互動，趁著今日（2月14日）情人節不忘「派軍糧」。

她上載一張穿著火紅色低胸吊帶裙相片，大騷豐滿上圍兼事業線，非常吸睛。連出名愛撩女仔的吳業坤，亦忍不住留言：「你化妝真係好叻。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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