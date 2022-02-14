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【諸朋戀友】圈中恩愛夫妻情侶爆相戀經過　陳展鵬氹老婆喪跑40多層樓梯

娛樂 14:52 2022/02/14

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TVB昨晚（13日）播出《諸朋好友》特別版《諸朋戀友》，請來三對恩愛夫婦，包括：陳展鵬及單文柔、黎諾懿及太太李潔瑩、徐榮及太太Kathy，還有熱戀中的情侶陸浩明與女友Ayan。眾人在兩名主持崔建邦及麥美恩「引導」下，爆出相戀經過、拍拖時不為人知的笑料，另外亦大談婚姻觀及相處之道。

最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪 

煎Pan與Phoebe曬恩愛

結了婚三年的陳展鵬（煎Pan）及單文柔（Phoebe）在節目中表現恩愛，由於Phoebe經常詞不達意，煎Pan與黎諾懿不下一次聯手取笑她，Phoebe則全程「任窒唔嬲」兼笑至合不攏嘴，令錄影廠氣氛開心又熱鬧。偶爾會被「亂講嘢」的太太弄至「冇你咁好氣」的煎Pan，暗地裏甚為細心留意太太一舉一動，更不時流露關愛眼神，溫馨爆燈。

二人除大爆相戀經過，還分享了無數甜蜜點滴，煎Pan大爆Phoebe是「夢幻型」，經常希望老公能像劇中角色一樣浪漫，煎Pan苦惱謂：「情人節最冧嗰次我送咗100枝玫瑰花，佢成日不停咁喺度搵我拍劇嗰啲嘢出嚟（要我對佢做番），但拍戲唔使我出錢畀架嘛。」黎諾懿聞言即搞笑搭嗲謂：「你成日拍劇啫，佢未必成日拍劇架嘛，調佢去劇組，咁就唔使煩喇。」

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煎Pan為太太跑樓梯

Phoebe透露當年與老公出發前往英國影婚紗時波折重重，煎Pan為了氹太太開心，更來回喪跑四十多層樓梯。煎Pan解釋當時情況謂：「嗰時仲未公布，要保持神秘感，所以搵唔到人幫手，驚隨時會穿煲。咁我哋出發去拎婚紗，點知部lift壞咗，咁冇問題啦，仲要廿幾層樓梯喎，我隔日真係腳軟呀。」Phoebe再邊笑邊憶述謂：「本來諗住第二日先再攞婚紗，點知佢（煎Pan）話唔好，話佢上去攞，我就話廿幾層樓點上去呀？點知佢好快落返嚟，我冇特登數佢，但來回唔使廿分鐘。」 

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諾懿於老婆生日會飲醉

黎諾懿則自爆最難忘的甜蜜事件竟是在老婆生日會上喝得酩酊大醉：「佢醉咗比我更麻煩少少，所以我每次一定比佢早（飲醉）；每次見到佢一開始（有醉意），覺得唔對路我就會係咁灌自己飲。嗰次灌到自己瞓咗喺地…我真係好怕照顧人，嗰次佢好嬲，所以我好深刻。」黎諾懿又搞笑被老婆嚴禁在家「講壞話」：「佢依家唔畀我喺阿囝面前講佢壞話，因為我本身好鍾意講人壞話嘅。」

至於徐榮，則被太太Kathy爆料指每次只要演奸角，就會變得「好難頂」：「佢一拍奸嘅角色就最難頂，佢會好惡。」徐榮只能無奈回應謂：「我係衰嘅，搵我老婆嚟試戲、試反應。」

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郭子豪「被分手」？ 

至於單身貴族的訪談部分亦相當精彩，當中尤其單身身份成疑的郭子豪花生指數最高，對於盛傳「被分手」，子豪解釋消息傳出當日與女友鄧卓殷（Amber）正安坐家中齊齊看電視，接到傳媒朋友致電詢問分手一事時，他亦有即時告知女友；最後不知如何應對媒體朋友的他，當時是這樣回應的：「我話做緊嘢，轉頭再打過畀佢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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