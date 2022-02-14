【上訴候判】拍攝被指阻撓警員非法集結罪成判囚　攝影師上訴指沒證據構成罪行

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2020年3月初有人號召於大埔超級城聚集悼念科大學周梓墮樓身亡，時任區議員及助理等人涉阻撓便衣警員，被裁定非法集結等罪成，其中1名在場的攝影師就非法集結罪被判囚3個月，准保釋候上訴，上訴聆訊今(14日)於高院進行。上訴一方指上訴人純粹於現場拍攝，並不構成裁判官所指的侮辱或挑撥行為，亦沒有阻止警員去路，以及沒有與其他被告參與非法集結，質疑裁判官定罪基礎犯錯。法官押後至3月中判決。

上訴人蔡健瑜(36歲)，被控於2020年3月8日，在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結，經審訊後被裁定非法集結罪成，被判監3個月。

上訴一方陳詞時指，從片段可見上訴人於現場拍攝時，並沒有發出任何聲音。上訴人純粹在場，並不構成訂明行為，即作出侮辱或挑釁性，而裁判官指上訴人阻止便衣警員的說法，亦與片段所顯示不乎。

上訴一方指，從片段可見，上訴人的拍攝行為屬中性，沒有近距離拍攝、「低炒」或偷拍，亦沒有證據顯示其拍攝行為阻止該警員或參與其他被告所涉的挑撥或侮辱行為，質疑其行為可否客觀地或合理地被認為是侮辱或挑撥性行為。

上訴一方又指，即使上訴人當時身處附近，亦不能單憑距離而裁定其有意圖在街頭參與作出「起底」或侮辱行為。上訴人與其他被告行為亦截然不同，當其他被告對該便衣警員作出纏繞時，上訴人沒有和應或「加鹽加醋」而參與其中，單就其拍攝行為難以裁定具促使鼓勵行為。從片段亦可見，當其他人上前纏繞便衣警員時，上訴人停留在某一位置及退後，反映他沒有意圖參與有關非法集結行為。

另外，裁判官裁定上訴人與其他被告有一定共識，即上訴人不會交出其他被告的罪證，才容許他在場拍攝，故裁定他們有默契及有關連。上訴一方則指，上訴人並沒有責任交出影片，有默契說法亦沒有合理推論，即使不交出片段，亦不等同與其他被告有共識，從而作出參與其中的推論。

上訴一方又指於社會事件中，記者或非記者人士會記錄事件，不但不能說成鼓勵參與者，反之會令參與者有所避忌，因此裁判官不能合理地將拍攝行為說成具鼓勵作用。

律政司一方則指，上訴人的做法與其他人的共同目的是騷擾警員，透過叫囂、辱罵方式，整體上是參與非法集結，目的是令大眾不滿意警員及激起憤怒。律政司一方又指，上訴人當天是近距離拍攝，普通人並非不可以拍攝，但於這環境下，上訴人作出的並非普通人的行為，而是有目的的行為。

法官聽取雙方陳詞後，押後至3月16日下午宣判，上訴人續准保釋候判。

案發當日晚上約8時，警員尹寶祺在大埔超級城附近巡邏時，期間更有人呼叫尹與其家人的名字，有人用電筒照射尹，最終5人被捕，當中包括時任大埔區議員及上訴人。

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記者：林育慧