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【外傭聚集】外傭周日堅持外出與朋友相聚　港媽憂一個確診累全家斥自私

親子 14:31 2022/02/14

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港媽呻外傭堅持周日外出見朋友。

本港第五波疫情肆虐，政府早前宣布收緊社交距離措施，重推二人限聚令，然而昨日仍有大批外傭在街上聚集。有港媽於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指外傭周日堅持外出見朋友，擔心她若染疫將「一個累全家」。

港媽憂外傭確診累全家

港媽在文中指出，外傭憂慮「封城」後沒法見朋友，昨不聽勸告堅持外出。港媽提出給予額外工資，希望外傭不放假留在家，卻遭到拒絕。育有兩女的港媽為此感生氣，直斥對方自私：

我自己都唔敢出街，除咗買餸先會出去，佢就風流快活坐地攤！一個唔該累我哋全家，兩個女條命喺佢手……

港媽續指，若在街上見到一群外傭聚集，會立即拍下「證據」並報警。不少網民留言表示支持，「姐姐唔戴口罩密集式做紙皮檔，嘢食放喺地下，污糟邋遢將病菌帶到返屋企……」、「見到就影晒佢地，最好罰多啲，咁佢地就唔敢出街啦！」；亦有人表示僱主應該為外傭設想，「你叫佢放假留喺屋企，佢應該係屋企邊度休息？唔通全日匿埋係廚房咩？」、「姐姐有權放佢嘅假」。

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最新影片：

警方發17張告票

警方昨日聯同民政事務總署、食環署、勞工處及康文署，於中環皇后像廣場、遮打道行人專用區、大會堂，及添馬公園一帶進行巡查，並派發防疫宣傳單張，提醒市民要嚴格遵守相關法例。其間警方多次向違反規例人士進行勸喻及發出警告，並向屢勸不聽的違例人士發出17張定額罰款通知書。

此外，食環署人員加派人員巡邏，打擊無牌小販擺賣活動，在中環干諾道中、遮打道附近行人隧道、灣仔糖街及維多利亞公園附近，拘捕3名涉在公眾地方無牌販賣的人士，並撿取小販棄置物品。

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責任編輯︰王明芳

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