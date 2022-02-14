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【單幢爆疫】馬鞍山利安邨利盛樓44宗初確及5宗待定　政府：感染風險極高

社會 14:03 2022/02/14

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（資料圖片）

本港疫情持續，確診個案分散全港多區。政府昨晚（13日）圍封沙田利安邨利盛樓強制檢測，發現44宗初步陽性檢測個案和5宗不確定個案，宣告圍封行動延長至明天（15日），以免病毒進一步擴散。

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沙田區議會主席麥潤培在fb表示，因應利安邨利盛樓錄逾40宗初步陽性個案，呼籲居民應立即回家。

當局指，利安邨利盛樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現44宗初步陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於利安邨利盛樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至本月15日，以免病毒進一步擴散。

【童學園】背誦靠朗讀數學勤操卷　哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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