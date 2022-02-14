【防疫抗疫基金】第六輪涉270億元共48項措施　料6.7萬商戶、75萬人士受惠

立法會財務委員會明天審議，涉款270億元的第6輪防疫抗疫基金，一共有48項措施，料惠及約6.7萬個商戶、75萬名人士，以及海陸運輸服務經營者。

今輪基金著重向個人提供支援，有超過60%的援助，用予受疫情影響的人士，包括低收入及弱勢社群。

第6輪防疫抗疫基金的紓困措施分4類：

為需關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業

受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的其他行業

支援在受重創行業工作的僱員和人士 ，以及對抗疫工作有貢獻的前線人員

支援短期或短暫失業人士

受收緊社交距離措施大幅限制的行業，獲資助金額為第5輪的雙倍，當中以餐飲處所資助計劃涉款最多，有35.3億元，合資格持牌人可獲處所面積，獲發10至50萬元資助。

此外，基金有31.89億元，用予支援受疫情重創，和間接受收緊社交距離措施影響的行業，當中包括旅遊業、創意產業、藝術文化界、本地客運業界、鮮活副食品批銷商等。當中以本地客運業界獲得20億元資助為最多，專營巴士 、本地渡輪及電車；的士、紅色小巴及綠色小巴；本地非專營巴士 、 學校私家小巴 、 出租汽車及街渡均受惠。

另外，基金花43.65億元，支援在受重創行業工作的僱員和人士 ，以及對抗疫工作有貢獻的前線人員。清潔及保安人員、物業管理業界、特定機場員工、安老院及殘疾人士院舍員工、註冊體育教練等均受惠。

第6輪基金也花96億元，支援短期或短暫失業人士。當局預30億元作臨時失業支援，一次性1萬元財政支援因第5波疫情而暫時失業人士，惟計劃為支援最有需要人士，失業前月薪逾3萬元人士、社會保障計劃失助人、第6輪基金其他受惠者，都不合資格。

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記者：陳宛彤