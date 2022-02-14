【居家抗疫】疫情下新鮮蔬菜供應不穩　7款罐頭盒裝冷藏蔬菜健康之選

▲ 7款罐頭盒裝冷藏蔬菜健康之選。

第五波疫情肆虐，連帶影響本港蔬菜供應，早前更曾發生搶菜現象。註冊營養師曾欣欣（Gloria）就在其facebook專頁推介了7款罐頭、盒裝、冷藏蔬菜，疫情下即使一時找不到新鮮蔬菜，也不用徬徨。

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Gloria推介的7款罐頭、盒裝及冷藏蔬菜，大部分都可在一般超市中找到。部分盒裝蔬菜如地捫三色雜菜、地捫粟米粒含鹽或添加糖，烹調時不用再加入調味料。盒裝POMI蕃茄件屬無添加食品，可用於蕃茄炒蛋或蕃茄炒肉片時使用。

在罐頭蔬菜上，Gloria推薦的兩款產品「Muir Glen蕃茄碎」及「Westbrae各款豆」都屬無BPA罐，並且全無添加。前者適合用來製作意粉番茄醬；後者屬有機食品，而由於罐頭豆已經煮熟，基本上開罐後用水沖即可食用，當然也可隨個人口味選擇加熱。

冷藏蔬菜方面，Gloria推薦「Nichirei枝豆」，產品本身含鹽，食用時只需將半包枝豆放入微波爐，加熱4分鐘即可。另一款推薦包裝蔬菜「Arctic Gardens西蘭花」，適合用來製作西湯或放入湯麵中，而同牌子亦有椰菜花。

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內容獲「曾欣欣 Gloria」授權轉載

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責任編輯：陳昊淋