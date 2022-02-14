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【死因研訊】癌漢術後抽痰亡死因續訊　專家估計非學護抽痰致喉管脫落

社會 14:18 2022/02/14

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香港大學外科學系臨床副教授曾敬賢今以專家證人身份作供。（梁錦麟攝）

61歲吊機操作員於2018年間舌癌復發，於屯門醫院進行手術後，由學護於頸部臨時氣管造口協助抽痰，期間病人心跳停頓，3周後因缺氧性腦部損傷死亡。死因研訊今（14日）續。港大外科臨床副教授以專家證人身份作供稱，事件中看不到有原因是學護抽痰而令喉管脫落，學護發現未能成功抽痰後通知資深護士，做法正確。專家又指，死者咳嗽後，喉管來回進出造口2至3厘米，誤入氣管前方軟組織位置。

死者湯權，終年61歲。死者於2018年7月25日入住屯門醫院。及至8月4日，由學護於死者喉嚨造口的喉管抽痰，期間死者心跳停頓，並昏迷約半小時。死者於深切治療部被發現有腦水腫，經搶救後於8月25日因缺氧性腦損傷不治。

香港大學外科學系臨床副教授曾敬賢今以專家證人身份作供稱，他引述由其撰寫的專家報告指是次事件不良好，但在事件中看不到有原因是學護抽痰而令喉管脫落。學護發現未能成功抽痰後通知資深護士，做法正確。

曾又指，由於未有足夠的資料，因此他只能作以下推論。曾認為因死者痰涎、口水等分泌物於喉管內管乾涸，致部分內管阻塞。死者因此難以呼吸而咳嗽，因此令喉管脫落。

醫管局代表律師指出，早前證供顯示，護士張港耀為死者抽痰時，看見喉管曾突出2至3厘米後，再縮回造口。曾解釋，這或是因死者咳嗽而令喉管完全離開氣管，隨後固定喉管的魔術貼又將喉管反彈到死者氣管內。

曾續指，喉管在反彈後或會進入氣管前方軟組織位置，因此未能成功抽走痰涎。由於喉管已進入過軟組織位置，隨後醫生為死者更換喉管時，或因此未能進入正常位置。曾指，這是已知和經常發生的情況，會令人誤以為喉管仍在氣管內。

曾指，由於喉管脫落，或導致死者出現上呼吸道感染，最終死亡。曾又指，喉管突出2至3厘米是不理想的，這容易令喉管移動。曾解釋，一般手術後都不會使用魔術貼，但亦明白這個手術有其背後的考慮，若將喉管固定得太緊會影響血液供應。

研訊暫定本周三(16日)續。

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記者：梁錦麟

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