【外賣優惠】新地3商場抗疫飲食優惠　外賣美食自取有回贈

▲ Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊推出3大抗疫優惠，包括餐飲消費大送商場贈券，啟德及新蒲崗上班族及住戶更可享高達50%回贈。(圖片由商場提供)

在疫情下，Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊推出3大抗疫優惠，包括餐飲消費大送商場贈券，啟德及新蒲崗上班族及住戶更可享高達50%回贈。此外，Mikiki更特別延長超市消費送現金券優惠至2月27日，及特設外賣自取服務優惠碼，方便市民在「疫市」以優惠價格買生活雜貨，不論買餸自煮，還是外賣美食都可享有優惠。

外賣自取有回贈

疫情下市民選購外賣，The Point by SHKP會員以「新地商場」手機應用程式於Mikiki指定餐飲商戶訂餐下單外賣自取，可享高達7折的外賣自取優惠。場內多間熱門餐廳均有參與，涵蓋各國美食，於線上消費並輸入Mikiki獨家優惠碼，滿HK$100減HK$20；滿HK$200減HK$50；滿HK$300減HK$100。The Point by SHKP會員以手機應用程式輕鬆下單，線上付款後可賺取The Point積分，省卻排隊煩惱，嘆美食安全又方便。

美食餐飲優惠

Mikiki、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊推出「滋味賞上賞及美味密密賞美食餐飲優惠」，讓大家邊嘆美食邊賺獎賞。消費滿HK$300可獲HK$100指定商戶現金券，而在毗鄰啟德及新蒲崗一帶上班或居住的The Point by SHKP會員亦可享HK$150購物贈券回贈，外賣同樣享盡著數。

▲ Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊加推抗疫美食優惠，餐飲消費滿HK$300送HK$150。(圖片由商場提供)

除此之外，The Point by SHKP會員於指定餐飲商戶午市或晚市時段，以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈Mikiki指定商戶現金券或商場贈券；而在毗鄰啟德及新蒲崗一帶上班或居住的The Point by SHKP會員更享高達HK$150購物贈券回贈，兼同時賺取積分。

超市購物獎賞

Mikiki推出「購物限時賞」，由即日起至2月27日，The Point by SHKP會員憑500積分於「新地商場」手機應用程式換領「預留證」，並即日以電子貨幣於場內指定超市或零售商戶消費滿HK$800，即可換領HK$100商場購物贈券兼同時賺取積分，多買多賞。

記者︰劉妙賢