【靚太安樂窩】新屋裝修自製Hello Kitty小天地　港媽淘馬賽克牆磚記載家庭回憶

▲ Susanna分享浴室選用Hello Kitty圖案馬賽克磁磚，其靈感源於疫情前經常和家人到日本旅行回憶。

香港地寸金尺土，若要在有限空間建造自己的小天地，的確要花些心思。適逢新屋裝修，作為Hello Kitty忠粉的Susanna因見到網友分享卡通圖案磁磚後，決定從淘寶訂製1.67米Hello Kitty馬賽克牆磚，並安裝在淋浴間牆身，營造和風感浴室。

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靚媽Susanna受訪時分享，對Hello Kitty情有獨鍾，加上新居裝修需要重新設計，一直希望能在單位增添卡通人物圖案的家具，重拾兒時童真及記載家庭回憶。因此，在網上做資料搜集，成功啟發設計靈感。

本身我係Kitty Fans。一直唔鍾意主廁原有嘅磚，又好想搵個位整D Hello Kitty上去，無意中係Facebook見人整左Snoopy牆，覺得好靚。而且，我好鍾意日本富士山，好幾次去日本都有浸溫泉，就搵左幅Hello Kitty一家浸溫泉嘅wallpaper去淘寶訂呢幅馬賽克。

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套廁牆身約高1.67米，上半部分為手繪天藍色馬賽克，中間為Hello Kitty牆身，下半部分用草綠色馬賽克砌成。賣家按圖案細緻度收費，複雜款式為1350人民幣(約1656港元)/平方米，基本圖案為988人民幣(約1212港元)/平方米，整幅牆連包裝及運費到港約3420港元。

比圖佢造，就按細緻度同Size收費。我地想幅牆精緻D，就用細size嘅馬賽克，所以貴D。運費就Check集運收唔收「藝術馬賽克」，打木架全幅完成品用水喉管卷住直發香港，運費4百幾人仔。

Susanna: 香港做嘅話，我諗唔只$3000

馬賽克牆磚由訂造到港約3星期。到貨後，Susanna找裝修師傅先打爛原有牆磚，再用膠砂或白英泥將馬賽克牆磚貼上，最後塗上淘寶賣家附送的水晶填縫劑即成。TOPick到淘寶網了解，訂造價為由88人民幣起(約108港元），可由買家來圖訂製，圖案以馬賽克陶瓷所砌成，提供多款式設計，如吊燈剪貼圖案、牆身裝飾等。不少用家留言大讚手工精美，品質及服務一流。

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責任編緝：張懿慧