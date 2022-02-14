【僱傭條例】孕婦憂慮不打針遭解僱議員促豁免　羅致光：政府會研究和檢視

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

政府早前指將修訂《僱傭條例》，若僱員拒絕接種疫苗而被解僱，將不會被視為「不合理解僱」。在今日（14日）立法會福利事務委員會視像會議上，有議員關注孕婦接種疫苗有憂慮的問題，建議政府將孕婦納入豁免範圍。

立法會議員議員簡慧敏說，不少孕婦對接種疫苗感到憂慮，若希望豁免打針，需要提供醫生證明，詢問政府會否將孕婦納入豁免範圍。



勞工及福利局局長羅致光說，若果今天屬於「不合法解僱」的事情，日後變成「不是不合理解僱」，在政策和法律方面將會出現一些矛盾，當局會研究和檢視有關問題，修訂《僱傭條例》時會作出考慮。



羅致光在會上還表示，合併普通和高額長者生活津貼需要時間作準備，希望今年第三季能夠落實措施，劃一採用較寬鬆的資產上限，讓合資格長者領取高額津貼，相信屆時會有不少長者受惠，但實際受惠人數仍有待估算。



至於有關立法強制舉報虐待兒童條例，局方已開展相關工作，目標是明年上半年向立法會提交草案。

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▲ 勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

記者：袁澍