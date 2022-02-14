【食物安全】4鮮肉樣本含二氧化硫　二氧化硫專項食品調查合格率達99.3%

▲ 4個鮮肉樣本驗出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫。（資料圖片）

食安中心今日（14日）公布肉類添加二氧化硫專項食品調查結果。在約560個肉類樣本中，除較早前公布的4個鮮肉樣本驗出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為百分之99.3。

中心發言人表示，鑑於以往曾在新鮮肉類樣本中檢出該防腐劑，中心近年一直定期進行專項調查，評估市場上肉類添加該化學物的情況。中心以風險為本原則從不同店鋪包括新鮮糧食店、超級市場、街市肉檔及網上零售商抽取牛肉、豬肉及羊肉樣本作化驗。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾果、醃菜和經加工處理的肉製品如香腸及漢堡扒等不同種類的食物。根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類，但過往曾有個別販商為使肉類的色澤更鮮明，違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對其有過敏反應的人士，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜了二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的商戶（包括街市檔戶、新鮮糧食店、網上零售商等）購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。根據上述規例，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

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記者：黃穎津