【第五波疫情】消息：教育局延長暫停面授課　將取消小六呈分試

▲ 目前全港學校暫停面授課堂安排延長至2月21日。（資料圖片）

本港疫情持續，消息指，教育局延長暫停面授課，及取消小六呈分試，最快今日（14日）會有公布。

當局早前宣布，全港學校暫停面授課堂安排延長至2月21日。教育局指，全港中小幼及補習社將延長暫停面授課堂及校內活動的現行安排，意即只有備戰公開試的中六級學生可回校上半日課；局方亦「強烈呼籲」未打針的教職員、在校園內提供服務人士、家長及其他相關到訪者盡快接種，否則2月24日實施「疫苗通行證」後將不准入校。

由於疫情嚴峻，教評會早前表示，教育局在計算過會影響小六下學期呈分試的考期，建議取消該次考試，只計算個別學生於小五下學期和小六上學期呈分試的成績，作為影響升中派位的個別學生校內終極排名的依據。

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記者：黃悅晴