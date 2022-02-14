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【抗疫措施】薛永恒：疫苗通行證具實名追蹤功能　安心出行不會實名制

政治 15:24 2022/02/14

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薛永恒表示，將透過疫苗通行證進行實名追蹤。（資料圖片）

創新及科技局局長薛永恒表示，用好「疫苗通行證」就可廣泛做到實名追蹤，表明「安心出行」不會推行實名制，但為方便市民使用，將提升安心出行的功能，方便市民使用。

今日立法會資訊科技及廣播事務委員會上，有議員關注安心出行何時推出實名制，選委界議員管浩鳴表示，市民進入商場要使用安心出行，進入商場的餐廳亦要再掃安心出行，關注當局會否容許市民用安心出行同時掃描幾個場所。

薛永恒回應時表示，市民接種疫苗時是實名登記，當局即將推行疫苗通行證，屆時市民進入場所時，要展示疫苗通行證予場所管理者掃描，他形容，此舉與安心出行實名制異曲同工，認為只要用好疫苗通行證，就可以廣泛做到實名追蹤，因此不會再用安心出行推實名制。

不過，他表示，正在研究如何讓安心出行更加便民利民。他說，為精准抗疫，呼籲進入商場公眾地方就掃描安心出行，進入商場餐廳後就再掃描一次，安心出行將會一一記錄所到處所。

他又表示，防疫抗疫要齊心，如有市民使用他人針卡，是違規違法，會嚴肅跟進。

港府將分階段推行「疫苗通行證」，首階段本月24日實施，12歲或以上人士進入餐廳、商場、超市等表列處所，需接種最少一劑新冠疫苗。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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