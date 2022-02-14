【第五波疫情】全港學校續停面授課至3月6日　教育局取消TSA及小六下學期呈分試

▲ 全港學校繼續暫停面授課。

本港爆發第五波疫情，教育局今日（14日）宣布，全港幼稚園、中小學及提供非正規課程的私立學校，將繼續暫停面授課堂及校內活動，至3月6日。

另外，鑑於疫情反覆，教育局宣布停辦2022年的全港性系統評估，會與考評局商討如何協助學界了解學生的整體學習情況，並會適時與學界就有關安排溝通。



教育局又說，經詳細考慮後決定，2022中一派位學校無須進行小六下學期呈分試；與2020年度取消小六下學期呈分試的做法相同，本年度小六學生的中一派位組別，將根據其小五下學期及小六上學期由學校向教育局呈報的校內成績決定。

教育局發言人指出，鑑於小學將會繼續暫停面授課堂及校內活動，學校不能在短期內安排小六下學期校內呈分試，而呈分試亦不可太遲舉行，以免影響中一統一派位階段的選校及相關工作，因此決定取消呈分試。

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至於暫停面授課至3月6日，教育局說，學校原則上不應安排學生回校進行任何活動，但校舍須在上課日維持開放，以照顧因家中乏人照顧而需安排回校的學生；如學校經小心考慮後認為，仍有確切需要安排應屆公開試考生回校進行最多半日的必要學習或評核活動，則必須嚴格執行相關指引



發言人又提到，因應學校將於2月24日起實施「疫苗通行證」安排，除獲豁免人士外，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客等，均須已經接種疫苗，否則將不獲准進入學校。有關措施在暫停面授課堂期間仍會如常實施。



教育局指，會繼續跟進疫情的發展及聽取醫學專家的意見，以檢討學校的課堂安排，並適時作進一步公布。

教育局局長楊潤雄則在社交網站表示，在暫停面授課堂期間，呼籲同學及家長謹記三個「保」字：保護眼睛、保持身心健康及保障生命安全。他提到，接種科興疫苗的最低年齡由2月15日起降至3歲，認為家長應從速安排子女預約接種疫苗，又說若能大力提升學生接種率，可為日後盡早恢復面授課堂或校內活動創造有利條件。

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責任編輯：黃悅晴