【第五波疫情】廉署調配百人支援抗疫聯絡中心　白韞六：協助抗疫義不容辭

▲ 廉政專員白韞六。（資料圖片）

廉政專員白韞六今日（14日）發表網誌表示，上周四響應公務員事務局的緊急呼籲，在極短時間已即時調配約100人的隊伍協助支援抗疫聯絡中心，充分顯示廉署的高效專業、極強應變能力和團隊精神。

白韞六指，香港面對歷來最嚴峻的新型冠狀病毒第五波疫情，變種病毒 Omicron 傳播力強勁，染疫人數持續上升，情況令人憂慮，但政府與香港市民齊心抗疫，尤其是不同崗位的抗疫人員，由追蹤、隔離、治療和感染控制，以至安排市民接種疫苗、進行檢測、及時提供各樣相關資訊等，不辭勞苦，從未放棄，共同為香港抗疫貢獻每分力量，與廉署一直秉持的反貪精神不謀而合。

▲ 廉署在極短時間即時調配約100人的隊伍協助支援抗疫聯絡中心。

他又稱上月初在中央人民政府和香港特別行政區政府的批准下，成功當選國際反貪局聯合會主席，帶領廉署與全球反貪夥伴加強國際交流和深化聯合會成員國的反貪合作。

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責任編輯：余思嵐