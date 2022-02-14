【抗癌媽媽】患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久　港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過

▲ Linda12年前確診患乳癌和甲狀腺癌，為3子女積極抗癌活出奇蹟。

抗癌歷十二載的龔黃螢敏（Linda），回想首年被斷言剩下生命不多，心裡非常忐忑，她不是擔心自己，而是記掛年紀仍小的3名仔女。以前希望見證子女大學畢業、出來工作，甚至湊孫，乳癌和甲狀腺癌同時突襲她，令一切像變成空想。不過，為母則剛，Linda沒有自我放棄，積極治療出現奇蹟，病情受控，讓她繼續去做慈善工作，身教孩子要活得精彩有意義。

患乳癌和甲狀腺癌

外科醫生跟我說：「Linda，我幫不到你了，你的骨已經爛，我不能幫你鋸骨。」當時聽到此說話，我跟丈夫在診所哭起來。那天3位小朋友放學回來，將此訊息告訴他們，5人攬著在哭。

Linda憶起12年前景況，她一直健康生活，不煙不酒，飲食清淡，譬如雞翼也是一個月才食一次，工作同事都是醫護治療師，他們不信Linda患癌，直言「輪都未輪到你」。可是，癌症就是偏偏找上Linda，更是2種癌症——乳癌與甲狀腺癌。

▲ 龔黃螢敏（Linda）現時開設了愛心二手店，結合環保、義賣籌款與培訓SEN孩子。（湯致遠攝）

在2009年4月開始病發，Linda自我發現似有乳癌立即去檢查，很快確診患上乳癌，約一星期後就做切除手術。

相熟的醫生跟我說：「Linda你放心啦，我幫你處理乾淨好」， 點知一個月之後再檢查，他跟我說：「Linda你很黑仔倒霉，我如此快做手術處理好，原來你已經擴散了，同一時間另一地方也有癌症⋯⋯」

殊不知癌細胞早已擴散，骨已經爛，甲狀腺也有癌症，當時斷定Linda是末期癌症，生命在倒數中。Linda當時一個月之內心情如同坐過山車，確診患乳癌，以為手術受控，卻迎來甲狀腺癌惡耗⋯⋯

▲ 12年前，Linda確診患上末期癌症。（受訪者提供）

最掛心3孩子

當刻最掛心是兩女兒及一兒子，孩子只是讀高小至初中，Linda知道惡耗沒有想自己太多，反倒第一時間在想「我三個小朋友點算好」。

我不知道還剩多少日，是日以計，不是年計，我以前在想可以看著小朋友大學畢業、出來工作，甚至有機會去湊孫。原來我的日子倒數中，要在我僅餘的時間安排好小朋友。

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Linda抗癌首一年2010年最難熬，病情反覆，在暑假期間，她安排3仔女每日一齊參加活動，讓她有時間去做手術、化療、電療和標靶治療，癌症的治療食了一套全餐。這年一家人很忐忑、流了很多淚水，而醫生說沒甚麼可做，但建議Linda不要停止接受治療。

那時我們認為最緊要是一家人食飯，不論吃甚麼也沒問題，我們要齊齊整整，每日都可以見到對方。在時日無多的日子，我有跟3子女說，希望他們做個幫到人的好人。

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積極治療一年後現奇蹟

為了孩子，Linda不放棄，一年後做全身檢查，醫生跟她說：「Linda，你爛的骨開始生回新的骨」，那刻Linda自知應該檻過這一步。

抗癌至今12年，過程中有上有落，Linda現時仍治療中，在政府醫院做標靶治療，她透露日前剛剛跟一位高級醫生談及乳癌一般十年會翻發，Linda已經超過12年了，病情理想。

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做義工身教孩子

Linda一直有做義工，習慣照顧他人，回想突然確診患癌要受照顧，連身邊的人也不知道怎樣去幫她，她不以為然，反過來跟孩子說，有病不一定要人幫，而是自己去應付難關。或許就是這份積極與信念，Linda成功對抗癌魔，現時仍努力做義工，加入寄養家庭、設立「愛心二手站」等。

患癌經歷令她能以第一身去幫人，以經驗勉勵同路人，Linda的善行與積極人生態度，令她屢獲認同，曾獲社會福利署義工金獎、婦女愛心大使、十大再生勇士等等，在云云認可中，Linda最開心是獲家人認同，家人一直都是她的首位。

我身為媽媽，那份開心是獲家人的認同，無論你煮飯、寄養BB對著你笑，愛心二手站可為社會出一分力，全部都是一種認同。我覺得自己找到人生目標，孩子有心去支持我，這是最大的鼓勵。

▲ Linda將家人放在首位，最緊要是一家人齊齊整整。（受訪者提供）

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記者︰顏紫燕