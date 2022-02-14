【聲夢傳奇X青春本我】劇集結局感性Chantel淚崩　Gigi+Yumi+Aska輪流安慰

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的TVB青春劇《青春本我》，於昨晚（2月13日）播出大結局。在結局播出後一眾演員輪流進行直播，Chantel（姚焯菲）更感性地眼紅流淚。

萬眾期待的校園祭成為粉絲焦點所在，大讚眾師生造型相當吸睛，尤其是Gigi（炎明熹）的火星女神造型，網民力讚：「Gigi個火星女神look好得意好好睇，火星人做番自己好得意」、「行出嚟時好有霸氣！」而Chantel（姚焯菲）的造型同樣獲激讚「好天仙」、「好Sweet、好cutie」。

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另外，眾學生送別Miss Wong（JW飾）及葉Sir（吳業坤）表白的場口，不少人亦留言大表感動，更指睇到眼濕濕：「葉Sir終於都表白喇，等咗好耐喇！」

對於《青春本我》來到大結局，不少網友、尤其《聲夢》粉絲們大感不捨：「好回味返學時期，好感動！」、「睇到最後真係好感動，為17位學生感到佩服，第一次拍劇都可以咁叻。都要多謝咁多位幕後工作人員，多謝李敏導演K仔導演。」更有網民搞笑提議開拍古裝版、大學篇及求職篇。

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大結局播出後，Aska（張馳豪）接力在IG直播與粉絲互動，更邀請了導演李敏、導演K仔、Gigi、Chantel、Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文）、蓮姐（林君蓮）、Aeren（文凱婷）、Sherman（潘靜文）、Rock（何晉樂）、Archie（冼靖峰）、Felix（林智樂）、Venus（林沚羿）、Lolita（蔡愷穎）、李紹堅、Eden（劉展霆）、火雞（孫漢霖）、JW及吳業坤參與大談感受，近乎全員出動，相當有誠意。

其中Chantel進入直播畫面時已經喊到眼紅紅，並拿着紙巾拭淚，大感不捨的她大晒感性一面說：「好Sad呀，點解你哋唔喊嘅，我喊咗好耐喇！」Aska、Gigi及Yumi即輪流安慰她，着她不要哭，場面感人。

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最後4人齊齊舉出V字手勢合照，Chantel表示希望能開拍大學篇：「可以拍大學遇到嘅問題，希望讀緊大學嘅觀眾都可以Relate到套劇。」

期間Aska提到《青春本我》電視原聲歌曲大碟於今日公開發售，Gigi即緊接賣口乖力Sell劇集主題曲謂：「我喺拍攝期間係咁日日聽《青春本我》，覺得好好聽，當然《複雜》都係一首好好嘅歌！」

去到直播尾聲，Aska大派彩蛋，首次公開他與Sherman的合唱歌《你的早餐我的晚安》，歌曲延續兩人劇中的Long D（遠距離）愛情故事，非常有意思。

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