【院舍爆疫】多間院舍現確診或初確個案　太子厚愛護老院有限公司居一樓人士須檢疫

▲ 至少7間院舍出現確診或初步確診個案，並有兩老翁未入院不治公眾殮房檢出初步陽性。

本地第五波疫情未止，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

衞生防護中心今日（14日）公布，新增2071宗確診個案，包括19宗輸入個案，其他為本地個案；同日錄4500宗初步確診個案。而確診個案中涉及多間院舍：

深水埗香港基督教女青年會雲華護理安老苑：部分人快速檢測呈陽性

屯門大興鄰舍輔導會大興宿舍：出現確診個案，比較多人須檢疫

太子厚愛護老院有限公司：出現初確個案，一樓人士須檢疫

屯門山景商場鈞溢(山景) 安老院：居A2區人士須檢疫

沙田亞公角山路鄰舍輔導會怡欣山莊：有初確個案，有院友快速檢測呈陽性

土瓜灣道兆景安老院：有一宗陽性個案，仍在觀察情況

保良局深水埗綜合復康中心：有部分人發燒及快速檢測呈陽性

另外，公眾殮房有兩名初確長者未入院已不治個案，分別涉及兩名7旬翁。即看:【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩