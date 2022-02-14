【第五波疫情】本港新增2071宗確診 同日錄4500宗初步確診【不斷更新】

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（14日）下午出席記者會交代最新疫情。 本港新增2,071宗確診，當中只有19宗屬非本地感染個案；同日錄4,500宗初步確診。

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確診個案中涉及多間院舍，包括香港基督教女青年會雲華護理安老苑、屯門大興鄰舍輔導會大興宿舍、厚愛護老院有限公司（詳情即看【下一頁】）。

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本港新增2,071宗確診，當中只有19宗屬非本地感染個案，32宗帶L452R變種病毒，1,957宗懷疑Omicron，其餘百多宗未有結果；同日錄4,500宗初步確診，另外衞生防護中心化驗所仍有1,000多宗個案未分析，相信昨日確診個案應有更多。

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記者：李榮忠