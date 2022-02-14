【第五波疫情】本港新增2071宗確診　同日錄4500宗初步確診【不斷更新】

▲ 本港新增2071宗確診，同日錄4500宗初步確診。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（14日）下午出席記者會交代最新疫情。 本港新增2,071宗確診，當中只有19宗屬非本地感染個案；同日錄4,500宗初步確診。

【16:55】

何婉霞指，醫管局有40名員工初步陽性，大部分在社區感染，有20多名醫護人員被列為密切接觸者。另有10名病人驗出初步陽性，50名病人被列為密切接觸者（詳情即看【下一頁】）。

【16:50】

何婉霞表示，今日有2人死亡，包括一名77歲男患者，該名患者於2月12日因氣促送入東區醫院，發現陽確，情況持續惡化，昨日4點50分離世；另一名82歲男病人，2月11日發燒送瑪嘉烈醫院，情況持續惡化，今日凌晨2時27分離世（詳情即看【下一頁】）。

【16:45】

至於等待入院或病情較穩定的人，何婉霞指，明白市民心急，醫管局將設熱線支援社區等候送院確診病人，有任何醫療或感染控制的問題都可查詢；又會盡快增加隔離設施的數量，擬設指定診所集中處理確診者（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】

張竹君表示，有2宗於公眾殮房有確診長者未入院已不治，初步陽性，一名73歲男士，居廣田邨，於昨日(13日)離世。另一宗77歲男士今日陽步陽性，居油麻地，聲沙及有咳，情況轉差後送院不治（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】

確診個案中涉及多間院舍，包括香港基督教女青年會雲華護理安老苑、屯門大興鄰舍輔導會大興宿舍、厚愛護老院有限公司（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】

本港新增2,071宗確診，當中只有19宗屬非本地感染個案，32宗帶L452R變種病毒，1,957宗懷疑Omicron，其餘百多宗未有結果；同日錄4,500宗初步確診，另外衞生防護中心化驗所仍有1,000多宗個案未分析，相信昨日確診個案應有更多。

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記者：李榮忠