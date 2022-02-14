【兒童染疫】幼童染疫亡及危殆　醫生提醒父母5大關鍵位

▲ 醫生提醒若小朋友嘴唇發紫、高燒、嘔吐就要立即求醫。

本港近日兒童確診數目增加，繼有一名4歲男童成為本港最年輕新冠死亡個案，再有一名3歲初步確診女童危殆，令幼童染疫個案引起關注。有醫生在facebook專頁分享，年幼父母在這次疫情中需要注意的事項。

醫生Dr M在「Dr 文科生」facebook專頁指出，雖然小朋友目前外國數據顯示大多為輕症，但總會不幸地出現重症個案，當要考慮使用人工心肺時，代表已快要走到醫療可以做的最後一步，只能寄望小女孩可以堅強地撐下去。

Dr M提醒育有年幼子女的父母，在這次疫症下需要注意的地方。如果身邊有很多人感染的話，需要先假設自己有高危的接觸和感染風險（high risk of contact and infection）。

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以下為基本注意事項：

1. 考慮買血氧計，只須數百元港幣就買到，如果小孩呼吸困難、氣喘、說話有雜音時，就需要量度血含氧量。如一次半次<95%的話，家長要提高警覺，若持續低過95%請諮詢醫生意見。如果低過90%，請立即求醫。

2. 留意小孩是否生猛，飲水量、進食量、大小二便有無重大變動。如果開始變得不太精精靈靈、不太玩耍、飲得水少，換片次數變少的話，請盡快求醫。

3. 留意小孩面色、嘴唇顏色、如果開始發紫、或面色蒼白的話，請立即求醫。

4. 如出現嚴重高燒、抽筋（febrile Convulsion）、嚴重嘔吐或腹瀉、神智不清等，請立即求醫，有需要可召喚救護車。

5. 所有有先天性心臟病、呼吸系統有重大問題、Syndromic children（如唐氏綜合症）等等為高風險的小孩。無論是否臨床上不適，如果確診的話必須諮詢醫生意見進行詳細評估。

Dr M表示，不認為父母們需要過份擔憂和緊張，但必須謹慎應對，切勿輕視這個病，如有懷疑立即諮詢醫生意見，盡量避免悲劇的出現。

爸媽們是最了解小baby的，如果你有任何覺得唔對路的地方，唔好諗太多，立即睇醫生，你嘅直覺大多唔會錯得去邊。

文章內容獲「Dr 文科生」授權轉載。

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責任編輯：王明芳