【電子支付】港鐵付費加入銀聯雲閃付及WeChat Pay　下周日起可用二維碼付費

▲ 港鐵二維碼付費乘車服務將由下周日（20日） 起加入銀聯雲閃付 App 及 WeChat Pay。（資料圖片）

港鐵今日（14日）表示，港鐵二維碼付費乘車服務將由下周日（20日） 起加入銀聯雲閃付 App 及 WeChat Pay。連同現時的 MTR Mobile 及 AlipayHK，乘客將可以透過4個不同手機應用程式使用二維碼車票乘搭港鐵。

港鐵於去年1月23日推出二維碼付費乘車服務，覆蓋港鐵全部95個重鐵車站（機場快綫車站除外），MTR Mobile 登記用戶在 MTR Mobile 綁定 AlipayHK 後，便可使用「車票二維碼」出入貼有紫色標示的閘機。由下周日起，除現有選項外，乘客在 MTR Mobile 亦可選擇綁定銀聯雲閃付 App 或 WeChat Pay。另外，乘客屆時亦可以使用這3個電子錢包手機應用程式的乘車碼服務，直接付費乘搭港鐵。

MTR Mobile、AlipayHK、銀聯雲閃付 App 及 WeChat Pay均提供成人、特惠及東鐵綫頭等車廂等不同車票種類。乘客使用二維碼乘搭港鐵亦享有現時的「程程 3.8% 車費回贈」，直至今年6月的票價調整生效日前（其他港鐵車費優惠及公共交通費用補貼計劃暫不適用於二維碼服務）。

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記者：黃穎津