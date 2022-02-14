【第五波疫情】衞生署承認檢測初確至確診出現滯後　張竹君：化驗所「做不切」

▲ 衞生署承認檢測初確至確診出現滯後。（陳永康攝）

本地第五波疫情未止，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

衞生防護中心今日（14日）公布，新增2071宗確診個案，同日錄得約4500宗初確個案。近日的初步確診個案與翌日確數宗不一樣，張竹君今日在記者會上承認，署方的化驗所昨日出現「做不切」的情況，部分個案今天才出報告，導致部分個案會反映在明天的確診個案數字，惟她強調當局不會將確診或是初確個案分開處理，一定會盡快處理，並安排有關人士入院。

被問到當局每天的複檢能力，張竹君表示沒有一個確實數字，化驗所已盡力「做多啲、做快啲」。

政府早前在屯門大會堂、粉嶺和興遊樂場及沙田大會堂增設3個短期社區疫苗接種中心，中心今早（14日）供市民預約服務，全部提供復必泰疫苗接種服務。詳情即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩