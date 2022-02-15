【肝火盛】春天容易肝火盛急躁易怒　中醫推介茶療健脾疏肝解鬱【附做法】

▲ 中醫推介茶療健脾疏肝解鬱，紓緩春天肝火盛症狀。

春天容易肝火盛，變得急躁、易怒。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示推介一款茶療，有助健脾、疏肝解鬱。

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梁醫師表示，春天有舒暢、升發、條達的特點，宜適量進食辛溫發散食材如蔥、芫茜、洋蔥、芽菜、韭菜、茼蒿等，有助促進陽氣升發。

春屬木，與肝相應，肝火因春天陽氣生發之象而更旺盛，肝主情志， 不宜壓抑情緒或急躁易怒發脾氣，須找到適合自己的抒發方式。立春的養生重點是「升發養陽，調暢肝氣」﻿。

玫瑰陳皮茶

功效：疏肝解鬱，理氣健脾。

材料：玫瑰花4朵、陳皮1角、蜂蜜適量

食材作用：玫瑰疏肝解鬱、行氣活血；陳皮理氣健脾，祛濕化痰

做法：

材料洗淨，玫瑰花及陳皮放保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，注入熱開水焗10分鐘，放涼一會後加入適量蜂蜜調味即可。此茶能反覆沖泡至味淡。

注意：玫瑰有活血功效，月經期間不宜飲用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯︰黃泳欣