  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【肝火盛】春天容易肝火盛急躁發怒　中醫推介茶療健脾疏肝解鬱【附做法】

保健美顏 18:25 2022/02/15

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

中醫推介茶療健脾疏肝解鬱，紓緩春天肝火盛症狀。

春天容易肝火盛，變得急躁、易怒。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示推介一款茶療，有助健脾、疏肝解鬱。

最新影片推介：

梁醫師表示，春天有舒暢、升發、條達的特點，宜適量進食辛溫發散食材如蔥、芫茜、洋蔥、芽菜、韭菜、茼蒿等，有助促進陽氣升發。

春屬木，與肝相應，肝火因春天陽氣生發之象而更旺盛，肝主情志， 不宜壓抑情緒或急躁易怒發脾氣，須找到適合自己的抒發方式。立春的養生重點是「升發養陽，調暢肝氣」﻿。

玫瑰陳皮茶

功效：疏肝解鬱，理氣健脾。

材料：玫瑰花4朵、陳皮1角、蜂蜜適量

食材作用：玫瑰疏肝解鬱、行氣活血；陳皮理氣健脾，祛濕化痰

做法：

  • 材料洗淨，玫瑰花及陳皮放保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，注入熱開水焗10分鐘，放涼一會後加入適量蜂蜜調味即可。此茶能反覆沖泡至味淡。
  • 注意：玫瑰有活血功效，月經期間不宜飲用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯︰黃泳欣

相關文章

【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力
13:03 2022/01/28
【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力
【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】
17:16 2022/02/09
【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】
【活得健康啲】常吃魚生飲珍奶易濕重傷脾胃　中醫教按寒熱濕體質飲食強身【附湯水食譜】
09:26 2022/01/31
【活得健康啲】常吃魚生飲珍奶易濕重傷脾胃　中醫教按寒熱濕體質飲食強身【附湯水食譜】

你可能感興趣

【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力
13:03 2022/01/28
【春困去濕】春天濕氣重易疲倦關節痠軟　中醫推介湯水去濕改善消化能力
【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】
17:16 2022/02/09
【保健湯水】全家增強免疫力之選　中醫推介湯水健脾益氣強身【附食譜】
【活得健康啲】常吃魚生飲珍奶易濕重傷脾胃　中醫教按寒熱濕體質飲食強身【附湯水食譜】
09:26 2022/01/31
【活得健康啲】常吃魚生飲珍奶易濕重傷脾胃　中醫教按寒熱濕體質飲食強身【附湯水食譜】
養生 食療湯水 天氣 健康問題 中醫

最高瀏覽

【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
14:11 2022/02/15
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過