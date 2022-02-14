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【食物安全】日本和丹麥部分地區爆禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 15:51 2022/02/14

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日本和丹麥部分地區爆禽流感。（資料圖片）

食安中心今日（14日）宣布，因應日本農林水產省通報，指日本岩手縣爆發高致病性H5禽流感，以及世界動物衞生組織通報，指丹麥霍爾拜克自治市爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約3,240公噸冷藏禽肉及約2.8億隻禽蛋，並從丹麥進口約1,190公噸冷藏禽肉及約212萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡日本和丹麥當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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