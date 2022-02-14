【疫下情人節】禁堂食下有市民晚上煮飯慶祝　認為今年鮮花價錢合理

▲ 有情侶及夫婦選擇在家「煮飯仔」代替外出用餐，並購買鮮花應節。（曾秋文攝）

新冠疫情陰霾下，今年情人節晚市餐廳禁堂食，社會過節氣氛減弱，有情侶及夫婦選擇在家「煮飯仔」代替外出用餐，並購買鮮花應節。

王先生與邱小姐拍拖10年，今日行經花墟，邱小姐打趣說是自己主動要求男友買花的。最後王先生用了百多元買了一束鮮花送給女友，他們表示由於晚上不能堂食，所以已經打算購買一些優質牛扒回家享用，由於疫情已有一段時間，所以已經習慣了並不感到掃興。

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官先生與太太已經結婚8年，今日適逢假期，他覺得鮮花價錢今年很合理，於是用了460元買了一扎玫瑰花送給老婆， 而官太則靦腆地表示很開心，並說因為丈夫今次是結婚以來第二次的送花，由於沒有堂食關係，2人同聲表示回家「煮飯食」。

陳先生打算用500元購買一紮玫瑰花送給拍拖5年的女友，他表示今年鮮花的種類好像比去年多，而價錢則沒有太大變化，由於限聚令關係，他們已打算回家煮飯食來渡過二人世界。沒有餐廳的燭光晚餐之下，陳先生笑說已購了一隻大公仔用來補償給女友。

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記者：曾秋文