鍾雨璇任姆明家庭代言拍廣告　高晉受傷仗義合作MV

▲ 鍾雨璇拍新MV。

歌手鍾雨璇 （O3）跟高晉拍攝姆明家族卡通人物MV廣告，拍攝當日兩人與一眾演員們不停步操，雖然當日天氣寒冷，但是持續三小時的步操拍攝都令兩人汗流浹背，儘管有多疲累，兩人仍保持專業態度。

O3表示：「今次拍攝辛苦了高晉，因為他上年曾經打籃球扭傷了腳，雖然現在已經痊愈，但如過度操勞，腳踭舊患仍然會間竭性不舒服。今次拍攝時因為要不停步操，現場我和高晉都步操至腳部抽筋，當晩返回家中立刻塗跌打酒，除了雙腳疲累之外，手臂也累到麻痹，因為我倆重複了同一個動作差不多一千次。」

▲ 跟一班小朋友合作。

今次MV歌曲勾起鍾雨璇不少童年回憶，因為團隊揀選了一首她小時候經常聆聽的經典外國童謠作為音樂，再將舊曲填上新詞，而拍攝上亦邀請到六位可愛的小朋友及一家大小一同參與，拍攝場面溫情洋溢。

被問及填詞上有否遇上困難，O3 回應：「以前自己一個填詞當然要絞盡腦汁，今次有五個團隊成員一同填詞，至少快五倍，記得錄音開始時，我與高晉一邊唱一邊忍笑，相信曲詞再加MV畫面一定會更加詼諧，非常適合一家大小觀看，而且現在疫情比較嚴峻，大部分市民都會安在家中，最好就是在空閒時間觀看笑片，好希望這首歌曲MV可以在疫情當中帶給大家歡樂。」

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