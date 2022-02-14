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【第五波疫情】再多2人染疫死亡　醫管局指3歲童情況急轉差現仍危殆

社會 16:55 2022/02/14

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。(資料圖片)

本港第5波疫情一發不可收拾，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今（14日）出席疫情記者會。何婉霞表示，今日有2人死亡，包括一名77歲男患者。

何婉霞表示，該名患者於2月12日因氣促送入東區醫院，發現陽確，情況持續惡化，昨日4點50分離世；另一名82歲男病人，2月11日發燒送瑪嘉烈醫院，情況持續惡化，今日凌晨2時27分離世。

此外，昨日公布的一名確診的3歲女童，仍留醫兒童醫院深切治療，目前情況危殆，何表示女童情況急轉直下得很快，醫護會盡力醫治及支援其家人。連同該名女童，今日有10名確診病人情況危殆，大部分為有長期病患的長者，當中3人已接種疫苗。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：洪芷晴

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