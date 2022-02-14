【第五波疫情】有組織建議利用待重建項目的樓宇作隔離營　以堵截居家隔離漏洞

▲ 有組織建議利用待重建項目的樓宇作隔離營，以堵截居家隔離的漏洞。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，承建商授權簽署人協會建議，政府可利用市區中之重建項目之樓宇作為隔離營地的作爲抗疫設施的另一選擇，例如房協或房署待重建之單位，如明華大廈（F~J 座）、白田邨(9 至 11 和 13 座)及石籬邨等，低成本令廢廈重生，以確保隔離營地資源的充足，直接將密切接觸者這個有機會傳播病毒的漏洞補上，以源頭截斷。

承建商授權簽署人協會指，疫情如繼續擴散，政府隔離設施肯定不堪負荷，居家隔離對同幢大廈的居民存在很大的染疫風險。又指現時納入强檢大廈的密切接觸者只被要求作「居家隔離」，他們仍與家中的其他人共住，如在第五日進行第二次測試結果為陽性，想必有非常大機會已經成爲傳播鏈，共住的家人已受感染，更甚是此類受染的家人因不用隔離，已經在外出時將病毒傳開，此會成爲導致後續爆疫的另外一個大風險。

協會建議，政府可考慮充分利用市區中之重建項目之樓宇作為隔離營地的作爲抗疫設施的另一選擇，因為重建等待清拆的住宅，用途不變而且是廢物利用，「最快最平」，只需移走室內雜物清潔房間，此類住宅本身已備去水系統及已有供電，可供短暫使用。

協會表示，首選房協或房署待重建之單位，如明華大廈（F~J 座）、白田邨(9 至 11 和 13 座)及石籬邨等其他列入重建的大樓或屋邨，納入為隔離設施，省時高效，低成本令廢廈重生，以確保隔離營地資源的充足，直接將密切接觸者這個有機會傳播病毒的漏洞補上，以源頭截斷，達至阻止病毒繼續大規模擴散的目的。

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責任編輯：李榮忠