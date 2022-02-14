【第五波疫情】醫管局40名醫護在社區感染　20多名醫護列密切接觸者

本地第五波疫情未止，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

何婉霞指，醫管局有40名員工初步陽性，大部分在社區感染，有20多名醫護人員被列為密切接觸者。另有10名病人驗出初步陽性，50名病人被列為密切接觸者。

而目前已有98%醫護已打疫苗，1%有醫生豁免證明。

另外，何婉霞指，目前病床已達9成使用量的上限，重申當局不可能100%用盡病床，因當中要有空間進行消毒及緊急用途。而鑑於每日錄得過千宗確診，社區有初步確診等入院及隔離，當局明白當中難處，但因病人增加太快，有需要優先讓有需要病人入院，當局正部署指定診所解決問題。

而醫管局亦會增加熱線，專門予比初步陽性的病人作查詢用途。

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記者：蘇文軒