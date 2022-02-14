【校長專欄】學生疫下睇片自學整40款甜品　林德育校長：善用時間增加個人技能

▲ 林德育校長希望學生善用時間提升個人技能。

從電話短訊群組中收到一段文字，內容是：「在同一輛巴士上，有人會被病毒傳染，有人平安無事，這是身體的免疫力；同樣的封城隔離，有人一年吃喝不愁，有人一星期就拮据，這是財務的免疫力；一樣的災難，有人陽光積極向上，有人怨天尤人，甚至仇視他人，這是心理的免疫力；同樣呆在家裏，有人在讀書、學技能、運動、 直播開會；也有人睡覺、看電視、玩遊戲， 這是價值的免疫力；這場天災，是一個大浪淘沙的過程，對所有人的身體、閱歷、認知、人性、良知、 勇氣、思想、靈魂、價值觀等，都是一場赤裸裸的篩選；要戰勝意外與不幸，我們最重要的是提升所有免疫力！」。

度「疫」有道

文字的最後一段提到：「要戰勝意外與不幸，我們最重要的是提升所有免疫力」。而這些免疫力，包括身體的免疫力、財務的免疫力、心理的免疫力、價值的免疫力，在疫情期間，對於我們一群只能在家中獨自網上上課的孩子來說，該如何提升呢？

身體的免疫力，孩子在家中學習，未能外出玩耍，也沒有課外活動，更加沒有一些集體的體育活動，即使還有網上體育課，可能只是一些鬆弛運動，並未能做一些高能量的運動。因此，孩子在疫情期間，除了保持正常生活習慣外，依時飲食，依時睡覺，在家中還要鼓勵孩子做一些適當的高能量或者中能量運動。如果不知道如何在家中做高能量或中能量的運動，可從網上尋找適合自己的運動項目，每日堅持進行適切的訓練，保持身體健康，提升身體的免疫力。

心理的免疫力，看見確診數字一天比一天高，窗外灰矇矇天氣，整天留在家中，不是看電視，就是看書，或是玩電子遊戲，生活變得沉悶，心情悶悶不樂，對前景難免有失望或無奈。在這樣的狀態下，孩子們如何能有健康的心態，我們能否訓練我們的孩子有正向的價值觀，對前景充滿希望呢？在疫情期間，難免將焦點放在不開心的事情上，我們嘗試與孩子一起尋找一些開心的事情，互相分享，互相支持、鼓勵，保持快樂心態，面對疫情中的種種不快，對提升心理免疫力，起著一定的作用。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

善用時間增加個人技能

價值觀的免疫力，如何善用留在家學習而多出來的時間，是用來睡覺、看電視、玩遊戲機，還是將多出來的時間用在讀書、學技巧、運動或者與同學開網上小組會議，交流功課的安排呢？我有一位學生，在2020年疫情初期，善用不用上學、半天上學多出來的時間，透過網上短片學習了製造甜品。

經過兩年，到了現在她已經學懂製造四十多樣甜品，還定時將自己製造出來的甜品與身邊的人分享，讓別人感受到關愛。時間是多了出來，是浪費了，還是善用呢？如何選擇用這些時間才是重要，在這段時間反而是好好的機會訓練孩子管理時間，訓練孩子善用時間，這些將是孩子最好的學習，也是孩子一生受用的技巧，懂得管理時間，懂得將時間運用在最值得用的地方，增加個人的技能，增加個人價值的免疫力。

在疫情期間，讓我們與孩子一起提升身體的免疫力，心理的免疫力及價值觀的免疫力，奠定良好的身體、心理、價值的基礎，面對天氣不似預期的將來，面對突如其來的巨變。這是最壞的年代，這是最好的年代，這就是最壞年代最好的學習。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD