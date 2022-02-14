【醫院爆煲】醫管局設支援熱線予初陽確診者查詢　籲有抽筋等症狀急召救護車

▲ 醫管局設支援熱線予初陽確診者查詢，並擬設指定診所集中處理確診者。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，公立醫院急症室服務量已嚴重超出負荷，而救護車資源亦非常緊絀。早前，醫管局指，未來會大幅減少非緊急服務、預約檢查、診症等，以調動資源應對疫情。如情況進一步惡化，不排除暫停部份醫院常規服務，將部份醫院轉為專門接受新冠病人的醫院。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去一星期每日都有過千宗確診，社區仍有大量人士等待入院，惟床位有限須優先照顧重症、長者及兒童病人。

至於等待入院或病情較穩定的人，何婉霞指，明白市民心急，醫管局將設熱線支援社區等候送院確診病人，有任何醫療或感染控制的問題都可查詢，相信需求甄切，由於熱線專門為社區等候送院確診病人而設，呼籲其他市民藉政府網站等查詢疫情資訊；又會盡快增加隔離設施的數量，擬設指定診所集中處理確診者。

另外，衞生署估計有數千人等候入院，再次呼籲患者耐心等待，若情況轉差應該馬上召救護車，送院治理。醫管局指，如果在家等待送院的確診病人情況有轉差，包括呼吸困難、持續高燒、抽筋、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、精神迷糊，呼籲家人盡快叫救護車送院，會特別處理情況變差、或有需要的病人。

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記者：李榮忠