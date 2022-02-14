【聲夢傳奇】姚焯菲情人節曬心型蛋糕鮮花相　粉絲留言向Chantel示愛

《聲夢傳奇》人氣王「小公主」姚焯菲（Chantel）於今日（2月14日）於社交平台接連上載數張相片，當中有Happy Birthday插牌的心型蛋糕、心型蠟燭、鮮花的相。Chantel趁著情人節正日更新Instagram，正好讓一眾粉絲小菲象留言向這位「國民初戀」說聲情人節快樂！

Chantel捧花對鏡自拍

Chantel於今天早上於Instagram寫道「happy ❤️ day」，兼且附有心型生日蛋糕、在派對中吃Pizza的自己、心型蠟燭短片、捧一束花對鏡自拍的相、郊遊相、在自拍亭拍照的成品。 Chantel於上載帖文大約7小時後，就獲得超過一萬三千人次讚好。而Chantel未有對相片多作解釋，或者都只不過是最近相片的合集？

一眾小菲象在帖文留言向Chantel大講情人節快樂，也有人向她示愛。

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Chantel解釋蛋糕來源

有Chantel的朋友留言稱「WOW LOVE THAT CAKE！」，Chantel很快就回覆「me too！my mom bought it」，她直接回應蛋糕是由媽媽所買，即是一眾粉絲就不用再好奇誰人向Chantel送贈心型蛋糕了！

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