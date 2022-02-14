【體壇尖子】身材高挑成名牌模特兒新寵 谷愛凌靠日睡10小時平衡壓力

▲ 谷愛凌靠日睡10小時平衡壓力。

北京冬奧賽事進行得如火如荼，現年18歲的中美混血兒谷愛凌（Elieen），首次出戰奧運便取得好成績，於自由式滑雪女子大跳台中勇奪金牌。這位滑雪新星有雪上公主稱號，她不僅是一名學霸，同時注重健康，身材高挑的她更成名牌模特兒新寵，她曾分享成功秘訣時稱，每天睡足10小時，保持熱愛，做一件事情时，就要百分之百投入。

谷愛凌有滑雪、彈鋼琴，還有時尚、籃球等眾多興趣，她接受傳媒訪問時表示，為了平衡日常生活，她每天晚上一定會睡夠10個小時，

吃好睡好，同時保持熱愛，做一件事情時，就要百分之百投入。

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她又稱，即使平時再忙，但總能平衡好，最重要是熱愛。

只要熱愛這件事情，我不覺得煩也不覺得累，不感覺是工作。所以，我特別喜歡滑雪，就把它當成我的職業，我特別喜歡時尚，也把它做成我的職業。

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除了優異的比賽成績，美麗健康的形象亦讓谷愛凌在内地人氣飆升，對於美，她有著自己獨特的理解，她接受央視訪問時稱，

美麗是有力量，是有自信和健康。

谷愛凌說，身邊有很多女孩因為想瘦、想漂亮，就危險性地控制飲食。在她看來，吃的東西不夠、沒有力量，三五公里都跑不了，這就不是漂亮。

蔬菜一定要有，米飯主食一定要有，蛋白質、脂肪也一定要有。愛吃的女孩運氣不會差。

谷愛凌樣子甜美，加上約1.75米高挑、纖瘦的身形，外型備受矚目，是個明星運動員。她形象健康，不時會為各大時尚品牌拍攝宣傳照片，未冬奧前，她早已成為時尚圈的寵兒。Tiffany & Co. 早前宣布谷愛凌成為品牌全球代言人，她以一身黑色紗裙，並戴上品牌的珠寶首飾拍攝照片，展現魅力。

谷愛凌日前在自由式滑雪女子大跳台中奪金，她在決賽中與法國名將Tess Ledeux激鬥，憑最後一跳「1620四周半」的高難度動作，獲全場最高的94.5分，終以188.25分逆轉勝。她在今屆奧運參與3項賽事，豪言目標是連奪三金。

谷愛凌學業成績亦驕人，高中時向學校申請跳級一年，用3年時間讀完4年課程。前年她在美國大學入學試SAT中取得1580分的佳績（滿分為1600分），以接近滿分的成績獲史丹福大學錄取。為了備戰冬奧，她決定延遲一年入學。

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責任編輯： 羅嘉欣