【取消呈分試】教育局取消小六下學期呈分試　家長必知升中派位機制與呈分方程式

▲ 家長必知升中派位機制及呈分方程式。

本港第五波疫情嚴峻，消息指，教育局延長暫停面授課兩周，並取消小六呈分試，只計算個別學生於小五下學期及小六上學期呈分試的成績。家長都知道呈分試是決定學生升中派位的重要因素，不過要留意其呈分試的運作和派位機制，包括計分方法和比重。

由於疫情持續惡化，教育局宣布，全港幼稚園、中小學及提供非正規課程的私立學校，將繼續暫停面授課堂及校內活動至3月6日，因此小六下學期呈分試將會取消，以免影響中一派位下統一派位階段的選校及相關工作。

與2020年度因應疫情取消小六下學期呈分試的做法相同，本年度小六學生的中一派位組別，將根據其小五下學期及小六上學期由學校向教育局呈報的校內成績決定。

根據教育局中學學位分配辦法派位程序，所有參加派位的學生，均需參加3次呈分試，第一次是小五下學期，第二次於小六上學期，最後一次則在小六下學期2、3月左右應考，3次呈分試所佔比重一樣。

首兩次呈分試的成績更特別影響升中自行派位階段，因為教育局會按照學生第一及第二次呈分試成績，編制全港學生《成績次第名單》，供中學在自行收生階段參考。需要呈分的科目包括中文、英文、數學、常識、音樂和視藝，部分學校亦會按校本需要把普通話或宗教科納入計算。

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呈分試計分方法

不過，呈分科目佔分比重各有不同，主科中、英、數佔的比重為9；常識為6；視覺藝術佔3；音樂佔2；而宗教及普通話分別佔2和1。教育局會再用每所小學過往畢業生的中一入學前測驗的成績為作調整，給予每名小六學生一個分數，並以此分數排列，平均分為3個組別，即Band 1、Band 2及Band3學生。

不過，各科的「比重」不等於計算總分時所佔的比例，而是指把學生所得的分數乘以多少倍，即在中、英、數3科主科取得1分，就等於取得9分，相反地失了1分，就等於損失9分。即使在常識科或術科成績較佳，也難以彌補失去的分數。

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從上述範例可見，如果只計算所有科目總分，A學生共得500分，B學生獲520分，不過，若以呈分試比重計算，A學生因3科主科獲90分，乘以9倍後分數變成2430分，總分達3320分；而B學生卻在數學科失手，只得70分，結果總分只得合共3240分，較A學生少了80分。因此，家長別要輕視主科的「乘9威力」，對整體的成績有舉足輕重的影響。

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責任編輯：王明芳