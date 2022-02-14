【情人節獻禮】Jennifer Lopez分享Relationship Goals　公開20年前與男友賓艾弗力定情冧歌

今年情人節串流平台Apple Music為樂迷帶來「製造浪漫」獨家企劃，樂壇天后Jennifer Lopez特別以「美好關係的典範」(relationship goals) 為主題，編寫成精選歌單「戀愛大作戰」，與樂迷分享戀愛喜悅的同時，讓情歌細訴心目中理想的戀愛關係。

Jennifer表示：「對我來說，這張歌單的所有曲目都是美好關係的典範。其中我最愛的一首，是我第3張錄音室專輯《This Is Me…Then》裡面的歌曲《Loving You》，這首歌對我來說意義重大，如果你當過『JLover』、從早期就開始關注我的話，那你應該知道為什麼。」

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曾與賓艾弗力熱戀

Jennifer Lopez 的暢銷專輯《This Is Me…Then》於2002年推出，當時正值她與影星賓艾弗力 （Ben Affleck）經歷一段哄動全城的熱戀之中，戀愛大過天的Jennifer不但將專輯獻給男友，並以他為靈感寫下多首情歌，時至 20 年後的今日二人得以再續前緣，童話式復合再次成為佳話。

Jennifer特別於這張「戀愛大作戰」歌單中親自揀選《This Is Me…Then》專輯內多首冧歌，包括《Loving You》、《Dear Ben》、《The One》等，又加入來自其他歌手的金曲，例如Shawn Mendes、Rihanna、Taylor Swift、Lady Gaga、Alicia Keys、Bruno Mars 等等。