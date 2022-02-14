【抗疫基金6.0】工聯會籲加碼至300億放寬受惠資格　倡失業支援以家庭收入作準則

▲ 工聯會立法會議員呼籲政府將基金增至300億。（工聯會直播截圖）

政府今日（14日）向立法會財務委員會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，以推出共48項第六輪基金措施。工聯會立法會議員鄧家彪形容，政府這一份支援方案「心有餘而力不足」，呼籲政府將基金增至300億，並在細節上作出微調，加大資助及盡量放寬受惠人士的資格。

最新一輪防疫抗疫基金亦為失業人士提供財政支援。如僱員失業至少1個月，而失業前的月薪低於3萬元，均可申請臨時失業支援，一筆過劃一獲發1萬元資助。鄧家彪認為，3萬元工資對於一個家庭的開支僅屬剛剛好，尤其是公屋戶，認為政府應考慮增加多一項準則，如該名僱員屬家庭唯一經濟支柱，人工受疫情影響減少，可同樣獲得補貼。

他又提及，今次整個方案針對失業人士及「打工仔」、向個人直接提供補助的比例，比以往多，值得肯定。然而，今次並不是由勞工及褔利局負責發放補貼，而是由民政事務總署處理，他質疑今次防疫抗疫基金的協助，會否配合就業服務。

勞工界議員郭偉强則關注，有關支援可以甚麼方式，將補貼直接發放予僱員：「現在很多僱員最大的憂慮是，老闆已經發出通知準備停工或停業，究竟他能否趕得及取得資助呢？會否因為手續繁複，或行政手續需時，而令他們拿不到呢？」他又提出，政府應將補貼涵蓋未有在體育總會註冊的康體教練、與理髮店無傭主關係的髮型師（自由工作者）、院校保安及清潔工等。

梁子穎補充，政府文件未有清楚列明，非前線清潔員工，如處理垃圾車的垃圾收集、從事環保回收等僱員，是否納入受惠者之一。而今次防疫抗疫基金，亦忽視了跨境船務從業員、非政府機構興趣班的導師的需要。

他續指，有兼職員工受政府圍封強制檢測措施影響未能工作，更遭僱主拒絕上班，讓他們必須持有陰性結果方可上班，甚至遭僱主落禁足令，長達7天、14天、甚至21天時間不等，惟政府未有詳盡交代會為相關人士提供協助。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳