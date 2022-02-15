【靚媽學廚】官恩娜自嘲師奶曬「好老婆」烹飪證書　Ella盼搣甩「地獄廚神」稱號

▲ 官恩娜罕有與網民玩「你問我答」，談及自己的近況。

在社交平台神隱半年的靚媽官恩娜（Ella），繼月初發相放閃慶祝結婚7周年後，日前Ella又與網民互動玩「你問我答」，粉絲們都踴躍發問。Ella表示正身處香港專心照顧家庭，又分享了子女的玩具，並透露自己為子女努力學廚，希望搣甩「地獄廚神」的稱號。

Ella於2015年與中法混血醫生丈夫Juan-Domingo結婚，剛踏入7周年「銅婚」，兩人育有6歲兒子Gabriel和4歲女兒Aurélie。Ella現已淡出幕前專心相夫教子，只偶爾在社交平台更新近況，但對上一次已是半年前，直到今個月初突然貼相放閃慶祝結婚7周年，獲大量網民送上祝福。

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專心湊仔 不打算復出

Ella日前再度與粉絲們進行互動大玩「你問我答」，有粉絲問她幾時會再上台唱歌？她坦言在幕前、舞台演出超過15年，短期內都不會復出再登上舞台，但她在家中都有彈結他止癮，還透露家中有4把結他，Ella說：

我都有想念在台上唱歌時候，因為我真的很喜歡唱歌和表演，這很有趣，但現在真的很想專注照顧我的孩子。

▲ Ella分享一張去年她取得的「好老婆」烹飪證書。（IG截圖）

仔女最愛她煮冬菇炆豬肉

她透露一家人正身處香港，又拍片分享了子女近期最愛玩的玩具，有粉絲問她「最鍾意煮咩餸？」她稱前一晚炮製了菜心炒梅頭豬肉，仔女平日最愛吃她煮的冬菇炆豬肉。對此她特別有感受，因她是有名的「地獄廚神」，成為媽媽後她決心改進廚藝，並分享一張去年她取得的「好老婆」烹飪證書。

講起煮嘢食，其實我真係踏出咗自己嘅Comfort Zone，用盡九牛二虎之力都要學識，唔係因為真係好想搣走「地獄廚神」呢個稱號，而係我有一對仔女，我點可以唔識煮嘢食。

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保養要了解自己生理周期及賀爾蒙

42歲的Ella仍然明艷照人，有粉絲問她的保養心得，她卻自嘲是「上咗年紀嘅師奶」，又告訴粉絲自己是身處超市的「師奶」買餸中。她分享保養之道首要對自己生理周期及賀爾蒙變化與平衡多加了解，「我睇好多呢個topic嘅書。」

而Ella看來是喜愛學習之人，除了看養生書，她亦一直有學習法文，基本的對話溝通沒有問題，但一些太複雜的話題就未必能應付。

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有粉絲也對她表示剛重看她有份演出的舊劇集《雷霆掃毒》，她多謝粉絲的支持，並分享了當時拍攝的趣事，她說：「我拍得很開心，我花了很長時間才習慣不閉上眼睛開槍，所以我在鏡頭前看起來很兇。」

最後Ella多謝粉絲踴躍發問，並跟潮流分享5年前的照片，Ella上載了自己5年前懷孕第二胎的照片，見她躺在床上扁嘴，看來懷孕期間曾有不適呢。

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責任編輯︰王明芳